Met Vera Lynn vergat je de oorlog even

Evergreens worden ze genoemd. Onsterfelijke liedjes die immer fris en vers blijven klinken. Altijd groen. De Britse zangeres Vera Lynn heeft er enkele op haar naam staan en eigenlijk was ze zelf ook zo’n evergreen. Tot op hoge leeftijd trad ze op en in september 2009, zo’n zeventig jaar na haar eerste glorietijd, prijkte haar naam zelfs op de eerste plek van de Britse cd-verkooplijst dankzij de gretigheid waarmee het publiek het heruitgebrachte verzamelalbum We’ll Meet Again - The Very Best of Vera Lynn aanschafte. Voor miljoenen mensen verveelde Vera nooit.