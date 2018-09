Metallica in Johan Cruijff Arena

Het concert maakt deel uit van Metallica's nieuwe Europese tour, die langs 25 locaties in twintig verschillende landen trekt. De rockers doen een aantal plaatsen aan waar ze nooit eerder optraden waaronder het Noorse Trondheim, Hämeenlinna in Finland en Tartu in Estland.

Op 11 juni 2019 is Amsterdam aan de beurt. De kaartverkoop voor de show begint vrijdag. Metallica trad in september 2017 voor het laatst in Nederland op. De laatste keer dat de Amerikaanse rockband in de Amsterdamse Arena stond, was in 2004.