Metallica na 15 jaar weer op nummer 1 in Britse albumlijst

Metallica heeft na vijftien jaar weer de eerste plaats te pakken in de Britse albumlijst. Volgens cijfers van de Official Charts Company voert 72 seasons komende week de Official Albums Chart Top 100 aan. Het is de vierde nummer 1-notering van de Amerikaanse metalband.

In een reactie op de site van het Britse hitparadebedrijf zeggen de leden van Metallica erg blij te zijn. ,,Spectaculair, we zijn jullie erg dankbaar”, zeggen ze. “Bedankt UK. We kijken ernaar uit om jullie weer te zien.”

In 1991 had Metallica de eerste nummer 1 te pakken met het vijfde album Metallica. Vijf jaar later stond Load ook op 1. In 2008 was het de beurt aan Death Magnetic om bovenaan de albumlijst te prijken. Lang stonden de albums niet op de hoogste positie. In totaal heeft de band nu vijf weken op de eerste plaats gestaan met de vier platen.

Metallica trapt komende week zijn nieuwe wereldtournee af met twee concerten in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. De eerste van de twee shows is op Koningsdag en dat vindt de Amerikaanse rockband ,,leuk”, zei zanger James Hetfield in de talkshow Beau. ,,Ik ben blij dat we dat mogen meemaken.”

Volgende week zaterdag is de tweede show in Amsterdam. De twee concerten in Nederland zullen elk unieke shows zijn, met twee verschillende setlists. ,,Het moeilijkste is om niet in herhaling te vallen. Maar we hebben genoeg nummers, dus dat moet lukken”, zei Hetfield daarover.