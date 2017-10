MeToo: Vrouwen twitteren massaal over seksueel geweld

Courtney Love waarschuwde in 2005 al voor Weinstein

0:26 Zangeres Courtney Love wond er in 2005 geen doekjes om tijdens een interview op de rode loper: blijf uit de buurt bij Harvey Weinstein. Niemand geloofde haar en een invloedrijk agentschap keerde zich tegen haar. Inmiddels is gebleken dat de weduwe van Kurt Cobain gelijk had.