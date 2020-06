Michael B. Jordan roept op tot meer 'zwarte casting' in Hollywood

Volgens de Black Panther-acteur had men zich in Hollywood voorgenomen om anno 2020 de casting van mannen en vrouwen gelijkwaardig te laten zijn. ,,Maar hoe staat het met het voornemen om meer zwarten aan te nemen”, vroeg hij zich hardop af. ,,Monitoren jullie onze verhalen ook? Laten we onze duisternis naar het licht brengen.”



Volgens de acteur moet de zwarte gemeenschap zich niet naar anderen schikken. ,,We moeten dingen in beroering blijven brengen, we kunnen dit moment niet aan ons voorbij laten gaan, we moeten doorgaan met onze voet op hun nek te zetten.”