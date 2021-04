Michael Keaton kruipt weer in de huid van Batman

Producent Warner Bros. liet eerder al doorschemeren in gesprek te zijn met Keaton. Vorige maand zei de acteur in een interview echter misschien af te zien van de rol in verband met zijn zorgen over de coronapandemie.



Keaton speelde Batman voor het eerst in 1989. Toen was hij te zien in de gelijknamige kaskraker van regisseur Tim Burton. De laatste keer dat hij in de huid kroop van Bruce Wayne is bijna dertig jaar geleden, in Batman Returns uit 1992.



De opnames van The Flash zijn deze week van start gegaan in Londen. De film moet op 4 november in de bioscoop te zien zijn.