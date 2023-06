Michael Pilarczyk verkoopt zelfhulpboek 200 duizend keer: ‘Pretendeer geen wetenschapper te zijn’

Heel eventjes voelt het alsof er een live radiogesprek plaatsvindt. Het komt door die vriendelijke, zware stem aan de andere kant van de lijn in Mallorca – waar Michael Pilarczyk woont. Maar zijn radiocarrière is voorgoed voorbij, verzekert de voormalig dj. Eind vorige eeuw werkte hij bij Radio 538 en Veronica en was hij presentator bij muziekzender TMF. ,,Ik mis radio en tv helemaal niet, ik denk dat er mensen zijn die dit ook beter kunnen. Het klinkt misschien klef, maar ik wil liever mensen blij maken, hulp bieden.”

Zijn huidige baan laat zich lastig labelen, vindt hij. Hij is geen wetenschapper of filosoof, maar zoals hij dat zelf noemt ‘leraar in de levenskunst’. Hij woont samen met zijn vrouw en twee honden op het Spaanse eiland Mallorca, waar hij zelfvoorzienend leeft met een eigen moestuin (‘véél moeilijker dan ik dacht, maar als je eenmaal kunt eten van je eigen land is dat zo magisch’), boomgaard, zonnepanelen en waterput. In de studio in zijn tuin werkt hij aan een nieuw boek voor jongeren die mentaal in de knel zitten.

Omgaan met emoties en gedachten word je niet geleerd op school Michael Pilarczyk

Vandaag draait het vooral om dat ene boek, dat hij al zes jaar geleden publiceerde maar onverminderd populair blijft: zijn zelfhulpboek Master your mindset. Het is ruim tweehonderdduizend keer verkocht, goed voor een gouden oorkonde van de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB). Ook prijkt dit boek al 160 weken in de Bestseller 60.

Lange periode ongelukkig

Pilarczyk kan het soms zelf niet geloven dat zoveel mensen zijn boek hebben gekocht. Het is een onwerkelijk idee, zegt hij, maar het voelt tegelijkertijd ook als een bevestiging dat hij de juiste koers vaart. ,,Toen ik dit boek wilde schrijven, zei mijn docent van de schrijversvakschool: ik weet niet of je dat wel moet doen. Er waren al zoveel boeken van dit genre. Ik kon bovendien niet heel goed schrijven. Maar ik heb aangetoond dat áls je iets wilt, je les moet nemen, liefst van heel goede mensen. Verdiep je!” Dat is ook één van de lessen in zijn bestseller, net als ‘doe waar je gelukkig van wordt’. Klinkt als een open deur, geeft hij toe, maar is volgens Pilarczyk één van de moeilijkste puzzels in het leven. Ook hij was een lange periode ongelukkig. ,,Ik was begin 40, was weggegaan bij de radio en tv en had mijn productiebedrijven verkocht. Ik dronk te veel, at ongezond en realiseerde me dat ik al op de helft van mijn leven was aanbeland. Ook privé had ik best vaak gedoe, omdat ik mezelf of anderen niet begreep. Omgaan met emoties en gedachten word je niet geleerd op school. Dat moet je gaande je leven maar ontdekken.”

Lang verhaal kort: Pilarczyk – geboren in Polen, opgegroeid in Zoetermeer – kocht een zeilboot, woonde drie jaar aan boord en bracht in 2014 een roman uit over leven, liefde en de dood. Als hij lezingen gaf in het land over zijn roman, bleven bezoekers soms nog uren plakken om dieper met hem door te praten. Over vastgelopen relaties, verslechterd contact met ouders of een baan die niet bevalt; allemaal zaken waar we volgens Pilarczyk veel zorgvuldiger over na moeten denken. ,,Tijdens de gesprekken zag ik weer een sprankeling in de ogen van mijn gesprekspartners. Dat gaf mij het inzicht: ik kan op allerlei plekken gaan werken, maar ik wil betekenis geven aan mijn leven. Hier wil ik mee verder.” Aan de hand van zijn eigen levensverhaal ontwikkelde hij een 12-stappenplan om meer zelfinzicht en bewustzijn te creëren, wat resulteerde in het bestsellerboek Master your mindset. ,,Ik maak wel eens een simplistische vergelijking met computers. Wij, mensen, zijn op een bepaalde manier geprogrammeerd. We bezitten veel kennis die goed voor ons is, maar er zijn ook een paar errors aanwezig waardoor we onszelf of elkaar niet begrijpen. Je hebt af en toe een update nodig. Hoe we naar onszelf of de wereld kijken is namelijk niet altijd juist.”

Ik pretendeer geen wetenschap­per te zijn Michael Pilarczyk

Verantwoordelijkheid

Pilarczyk krijgt regelmatig mails van lezers die baat hebben bij zijn filosofie, vertelt hij. ,,Ik pretendeer geen wetenschapper te zijn. Ik vertel in feite ook niets nieuws, ik geef alleen door wat ik geleerd heb in de praktijk.” Er zijn volgens hem zeker een paar honderd lezers die hun leven radicaal hebben omgegooid. ,,Door bijvoorbeeld te verhuizen naar Bali of ander werk te zoeken.” Ook de bekende radio-dj Giel Beelen zweert bij het zelfhulpboek. In een interview in deze krant vertelde Beelen hoe hij eind 2016 het plezier in radiomaken kwijt was en zich steeds meer is gaan verdiepen in spiritualiteit en zelfontwikkeling.

Pilarczyk kreeg afgelopen jaren zelfs zoveel berichten van lezers dat hij die tot laat in de avond aan het beantwoorden was. ,,Het lijkt misschien alsof ik elke dag in mijn tuin aan het zwembad lig, maar zo was en is het zeker niet. Ik voel de verantwoordelijkheid om iedereen te antwoorden, maar ben er inmiddels achter dat dat niet gaat. Ik moet scherper selecteren om mezelf niet te verliezen.” En zo blijkt maar weer, geeft hij lachend toe, dat ook ‘mister mindset’ niet is uitgeleerd.

