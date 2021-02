Michelle Obama in kleuterserie Netflix: ‘Was deze serie er maar toen mijn kinderen jong waren’

,,Ik ben ontzettend blij om mee te doen aan deze hilarische, hartverwarmende en gewoon magische show - en dat zeg ik niet alleen vanwege de rondvliegende winkelwagen”, reageert Obama enthousiast. ,,Ik had gewild dat Waffles & Mochi er was toen mijn dochters opgroeiden, want het is het soort programma dat leuk is om als gezin samen te kijken en het geeft ouders de gemoedsrust om te weten dat hun kleintjes ook iets leren.”



Ze vindt haar deelname aan de serie goed samen gaat met haar andere werkzaamheden. ,,In veel opzichten is Waffles & Mochi een verlengstuk van mijn werk om de gezondheid van kinderen als First Lady te ondersteunen. We weten dat iedereen van lekker eten en een goed verhaal houdt. En dat is precies wat onze nieuwsgierige en avontuurlijke helden bieden, of ze nu de mogelijkheden van aardappelen ontdekken, de wereld van het beitsen of de kunst van het opruimen van een gebroken ei.’’