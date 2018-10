Michiel Veenstra wordt programmaleider bij KINK

Zijn vertrek voelt voor Michiel als een schone lei, zegt hij. Dat geldt volgens hem ook voor 3FM, waar hij als laatste gezichtsbepalende dj uitvliegt. ,,Aan de ene kant wil 3FM iets nieuws doen, aan de andere kant willen ze het oude niet laten gaan. Bij Serious Request vroegen mensen nog steeds om Gerard Ekdom en zijn vertolking van Living Doll. Hij is al drie jaar weg bij de zender. We've had our fun. Laat mijn vertrek de definitieve breuk met het verleden zijn'', aldus Veenstra in NRC.

Bij KINK gaat Veenstra de in 2011 ter ziele gegane zender weer 'vanaf nul' inrichten. De zender is straks alleen digitaal te beluisteren. ,,Radio is minder FM-afhankelijk. Toen KINK zeven jaar geleden stopte, hadden de meesten nog geen databundels op hun telefoon. Dat is zó veranderd. Natuurlijk, een groot deel luistert nog radio via FM, zeker in de auto. Maar steeds meer mensen stappen over. Ze luisteren via een app, of de bluetoothspeakers. Zeker over een paar jaar."