Mick Jagger deelt ‘vakantiefoto’s’ bij Nederlandse molens

Özcan Akyol zendt weer uit vanuit Deventer na tijdelijke verhuizing wegens bedreigin­gen

Programmamaker Özcan Akyol maakt zijn radioprogramma Onze Man In Deventer weer vanuit zijn woonplaats Deventer. Dat meldde Akyol zondag in de uitzending op NPO Radio 1. ,,Ja ja, we zijn weer in Deventer, gelukkig’’, aldus de presentator.

23 mei