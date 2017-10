Mick Jagger zingt Heb je even voor mij van Frans Bauer

Mick Jagger was in Nederland vanwege zijn concert met de Rolling Stones in de Gelredome. Na afloop van het optreden heeft hij in de kleedkamer de grote hit van Frans Bauer opgezet. Uit de radio galmt Heb je even voor mij, terwijl Jagger gewillig met de tekst mee zingt. ,,Dank je wel, Arnhem", sluit hij af.



Jagger had het sowieso naar zijn zin. Eerder werd hij al gisteravond gesignaleerd in Amsterdam. Op Twitter deelde de muzikant een foto vanaf een rondvaartboot. Ook bezocht hij Kasteel Ruurlo in de gemeente Berkelland en schreef hij daar in het gastenboek.