Mies Bouwman (88) overleden

In 1962 presenteerde ze de legendarische inzamelingsactie Open het Dorp, de eerste grote televisie-inzamelingsactie in de Nederlandse geschiedenis. Het was een marathonuitzending waarmee uiteindelijk 22 miljoen gulden werd ingezameld voor een zorginstelling voor gehandicapten in Arnhem. In 2016 gaf ze het startsein voor de nieuwbouw van Het Dorp.



Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch had vanavond lovende woorden: ,,De betrokkenheid van Mies Bouman met Het Dorp is met geen woorden uit te drukken'', sprak hij. ,,Zij is de ziel van Het Dorp, het gezicht van Het Dorp en dat zal ze altijd blijven. Ze zal op die manier voor Arnhem voort blijven leven.''



De televisiester was van het allereerste begin van de televisie in 1951 omroepster van de allereerste televisieavond van de KRO. Ze opende haar uitzending vaak met de woorden 'Dag lieve mensen'. Later werkte ze voor de AVRO en de VARA.