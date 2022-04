Mijlpaal voor Nikkie de Jager na borstlift: ‘Voel me voor het eerst mooi in laag uitgesneden jurk’

fotoYouTube-ster en make-upgoeroe Nikkie de Jager (28) viert vanavond een bijzondere mijlpaal in de RTL 4-show Make up your mind . Tijdens de opnames droeg ze voor het eerst een jurk met een groot decolleté en voelde ze zich daar mooi in. ‘Jullie hebben geen idee hoeveel deze look voor me betekent’, schrijft ze tegenover haar 15,7 miljoen volgers op Instagram.

Al sinds het begin van haar transitie is Nikkie, een transgender persoon, onzeker over haar borsten. Daarom onderging ze onlangs een operatie om haar ‘meiden’ te laten liften, zoals ze zelf zegt. In de dragqueenshow, waar Nikkie jurylid is, draagt ze vanavond een donkergroene glitterjurk.

‘Dit was de eerste keer ooit dat ik een laag uitgesneden jurk droeg en me prachtig voelde’, blikt Nikkie terug op de opnames, duidelijk blij met het resultaat. ‘Deze aflevering van Make up your mind maken, terwijl ik voor het eerst in mijn leven zoiets droeg, voelde zo speciaal. Yes voor mijn meiden!’’

Onder de post regent het complimenten. ‘Wauw!’ schrijft Francis van Broekhuizen, die vorige week nog als dragqueen optrad in de show. ‘Mooi’, voegt Davina Michelle toe.



Nikkie sprak eerder dit jaar al kort over de ingreep in een video op YouTube, nadat ze eind vorig jaar had laten vallen dat ze haar borsten ging ‘laten doen’. De operatie was goed gegaan, maar vanwege het geneesproces kon ze in de video geen make-upkunsten vertonen, omdat ze haar armen niet te ver mocht optillen. Zware dingen tillen kon ook tijdelijk niet, maar inmiddels is ze dus genezen.

In Make up your mind worden bekende Nederlanders getransformeerd tot dragqueens, waarna een jury moet raden wie er achter de make-up en outfits schuilgaan. De show, een idee van presentator Carlo Boszhard en zijn vriend Herald Adolfs, debuteerde vorig jaar met een eenmalige, veelbesproken aflevering. Daarin was onder meer te zien hoe wijlen Peter R. de Vries als dragqueen was opgemaakt.

