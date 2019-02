‘Mijn kind krijgt heus niet zomaar een gouden Rolex’

Sandalen? Daar kregen ze kleine Jorik vroeger niet in. Een tuinbroek? Ook niet. ,,Vond ik he-le-maal niks. Ik heb altijd al iets met kleding gehad, maar werd boos als mijn vader of moeder die uitzochten voor mij. Dat wilde ik zelf bepalen.”



Jorik Scholten, alias rapper Lil’ Kleine, heeft nu de overtreffende trap bereikt wat kledingstijl betreft. De Amsterdammer is zijn eigen merk begonnen, genaamd Jorik. In Amsterdam-Noord worden vanavond twee collecties geëtaleerd tijdens zijn eerste fashionshow. Hij zal zelf ook over de catwalk lopen. ,,Nerveus? Mwoah. Gezonde wedstrijdspanning. We zijn er al een jaar intensief mee bezig. Van een klein idee dat groter en groter werd”, aldus Scholten. ,,Na de show hebben we de afterparty. Een feestje, dat is altijd leuk.”



Scholten grijnst. Aan tafel in het kantoor van IconicStudio’s, waar zijn pr verzorgd wordt, zit het team-Jorik met verloofde Jaimie Vaes, manager en rechterhand Nathan Moszkowicz en Ramzi Addarazzi - eigenaar van kledingmerk PureWhite - met wie hij samenwerkt. Een kledinglijn, zegt Scholten, ‘was eigenlijk te voor de hand liggend’. ,,Ik ben al zo lang met kleding bezig.”



Voor het creatieve proces wijst hij meteen op Jaimie Vaes, zijn verloofde die hobby met studie combineerde. Ze studeerde aan Artemis, de hogeschool voor styling en ontwierp de luxe streetwearlijn. Verder in zijn collectie onder meer hoodies, t-shirts, jeans en jacks, maar ook pantalons, overjasjes en nette overhemden. ,,Dit is alles wat ik zelf ook zou dragen. En van goede kwaliteit, hè. Ik heb niet effe een truitje laten maken in China. Eigenlijk hebben we alleen geen schoenen of ondergoed. Misschien iets voor later. Ik ben nog jong, hè. Het moet ook overzichtelijk blijven.”