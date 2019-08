‘Mijn nieuwe tandarts herkende mijn stem’

Waar kennen we jouw stem van?

,,Sinds een klein jaar van de ochtendshow op Qmusic, Mattie & Marieke. Daarvoor las ik het nieuws in de middagshow. Ik noem mezelf nu nieuwslezer+. Het is niet meer zoals twintig jaar geleden: ‘Dit is het ANP-nieuws van zeven uur’. Ik word betrokken bij het programma, Mattie en Marieke vragen me allerlei dingen. En dan gaat het niet alleen over het nieuws, ze vragen net zo makkelijk waar ik heen ga op vakantie en of ik een relatie heb.’’



Hoe vaak word jij herkend op straat?

,,Af en toe, de laatste tijd wel wat vaker. Zo vertelde ik op de radio dat ik die avond met ons vijfdeklasseteam zou meedoen aan een voetbaltoernooi, daar werd ik vervolgens herkend.’’



En hoe vaak herkennen ze je aan de telefoon?

,,Eén keer! Toen ik een nieuwe tandarts zocht. Hij herkende mijn stem omdat ze in de praktijk de hele dag Qmusic hebben aanstaan.’’