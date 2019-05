Mika komt met nieuwe muziek naar Nederland

Mika zal niet alleen bekende hits als Grace Kelly, Relax en Take It Easy ten gehore brengen. De popster komt namelijk binnenkort met een nieuw album. ,,Na een lange tijd waarin ik geen nieuwe muziek heb uitgebracht, is er een bepaald soort plaat voor nodig om je weer op tournee te krijgen. Ik ben er klaar voor en ik kan niet wachten om weer te gaan toeren en om dit nieuwe album met jullie te delen."



In 2015 verscheen Mika's laatste album. Sindsdien is hij druk met jureren in de Franse versie van The Voice. De kaartverkoop voor zijn show in Utrecht gaat 7 juni van start.