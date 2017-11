Miley Cyrus boos om roddels zwangerschap

Deze uitspraak verwijst naar een eerdere foto die Miley op haar Instagram plaatste, waarop ze te zien is in een wijd shirt en waarbij het lijkt alsof ze een klein buikje heeft.



Fans speculeerden massaal na het zien van de foto: ,,Is Miley zwanger?!" Niets is minder waar dus. De coach van The Voice heeft zich, net als veel andere Amerikanen, lekker laten gaan tijdens de jaarlijkse Thanksgiving viering. Later plaatste Miley nog een tip op Twitter: ,,Hierbij wat vleesvervangende tips, mocht je toch last van je geweten krijgen!" Op de foto zijn vleesvervangers te zien.