Miley Cyrus: Disney-sterretje, drugsgebruikende naaktloper, popster en... metalzangeres!

De carrière van Miley Cyrus is op dit moment op het hoogtepunt. In de hitlijsten scoort ze aan de lopende band: haar single Midnight Sky is de Top 40 nog niet uit of haar nieuwe nummer met popprinses Dua Lipa is alweer uitgeroepen tot alarmschijf. En ondertussen ontwikkelt ze zich ook opvallend op een ander front: als metalzangeres.

Miley was pas 14 toen de verovering van de wereld al begon voor haar. Als Hannah Montana, dat in Nederland op de jeugdzender Jetix uit werd gezonden, in de gelijknamige Disney-reeks wist ze al snel een jeugdige fanschare op te bouwen. Maar het imago van braaf tieneridool stond de zangeres eigenlijk helemaal niet aan. Na de laatste opnames verbrandde ze haar pruik en liet vervolgens flink wat wangen van ouders rood kleuren.

Volledig scherm Miley Cyrus in het midden als Hannah Montana. © DISNEY CHANNEL

Drie jaar nadat ze de deur dichtsloeg bij Disney kwam Wrecking Ball uit. In een inmiddels iconische clip dartelt ze poedelnaakt op een sloopkogel door het beeld heen. Het zou zeker niet de laatste keer zijn dat de Amerikaanse haar kleren uittrekt. Ook van drugs is ze niet vies. Ze kreeg een award in 2013 tijdens de MTV Awards in Amsterdam. Om dat te vieren, besloot ze op het podium een joint op te steken. Het kwam haar op veel kritiek te staan in haar thuisland, maar het zou zeker niet de laatste keer zijn dat ze een sticky rookt bij een optreden.

Toch kwam er in 2017 een kentering. Ze leek haar imago van drugsgebruikende stoeipoes van zich af te schudden en stapte het huwelijksbootje in met Liam Hemsworth. Maar toen dat sprookje al binnen negen maanden uit elkaar barstte, kwam ‘sexy Miley’ ook weer terug.

Mark Ronson

Daarnaast begon de zangeres zich ook muzikaal te ontwikkelen. De hitlijsten waren in de jaren daarvoor toch een beetje uit beeld verdwenen na Wrecking Ball. Sterker nog: sinds haar doorbraak verscheen ze alleen in de Top 40 met Malibu, waarin ze juist haar ex-man bezong. Maar een samenwerking met Mark Ronson, die ze eerst een paar keer afwees, zorgt voor een klapper van jewelste. Nothing Breaks Like a Heart is zelfs de meestgedraaide single in Nederland het afgelopen jaar.

Met de opvolger, Midnight Sky, is ze weer veelvuldig op de radio te horen, maar ondertussen blijkt Miley zelf een heel andere ambitie te hebben dan hitzangeres. Tijdens Glastonbury covert ze Nothing Else Matters van Metallica en recenter gaat ze viral met een cover van Zombie van The Cranberries op een benefietconcert. De clip van het optreden is inmiddels ruim 6,5 miljoen keer bekeken en de 28-jarige zangeres wordt veelvuldig geprezen.



En daar blijft het niet bij, want hoewel Prisoner - een samenwerking met Dua Lipa - afgelopen weekend uitkwam, is Miley bezig met een album vol covers van Metallica. Fans van haar metalnummers moet echter even geduld hebben. Eerst zal het album She Is Miley Cyrus uitkomen vol met popsongs, waarvoor ze overigens wel inspiratie haalde uit nummers van de Amerikaanse band. Wanneer de Metallica-coverplaat uitkomt, is nog niet bekend.