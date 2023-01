Miley Cyrus knalt Top 40 binnen met wraakhit Flowers

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 21 januari. In de lijst zien we 2 binnenkomers, 7 zittenblijvers, 10 stijgers en 21 zakkers.

31 (--) KILL BILL- Sza

In 2017 bracht Sza haar debuutalbum, Ctrl, uit. Op dat album staan vooral liedjes over liefdesverdriet en relatiebreuken. Haar tweede album kreeg de titel SOS mee en is, volgens de 33-jarige zangeres, nog veel persoonlijker. Zo deelt ze gevoelens over wraak, woede en de duistere kant van zichzelf. Kill Bill is daar een typisch voorbeeld van. Na hits met Maroon 5, Kendrick Lamar, Justin Timberlake en Doja Cat is Kill Bill haar eerste eigen hit in de lijst; haar vijfde Top 40-hit komt binnen op nummer 31.

4 (--) FLOWERS- Miley Cyrus

Voor de 21e keer zien we een nieuwe binnenkomer op nummer 4. Na Good 4 U van Olivia Rodrigo in 2021 weet nu Miley Cyrus op die plek binnen te komen. Flowers is de eerste single van haar volgende album, Endless Summer Vacation. Fans weten het al zeker: met het nummer richt ze haar pijlen op haar ex-man, Liam Hemsworth. Zo verscheen het nummer op de 33e verjaardag van Liam en ook zingt ze over een brandend huis; de woning die Liam en Miley samen hadden in Woolsey brandde in 2018 tot de grond toe af.

Flowers evenaart de hoogste positie die Miley eerder wist te bereiken in de Top 40 met Nothing Breaks Like A Heart. Die track met Mark Ronson is trouwens nog steeds haar grootste hit in ons land

2 ( 2) STIEKEM- Maan ft. Goldband

Na Automatisch scoort Flemming een tweede top 3-hit – Paracetamollen klimt van 4 naar 3. Een plekje hoger zien we -opnieuw- Maan en Goldband met Stiekem. De hit staat daar nu voor de negende week en daarmee evenaren ze meteen ook het Nederlands record van Jeroen Van Der Boom. Hij stond namelijk met Jij Bent Zo ook negen weken op nummer 2. Belangrijk verschil is dat die hit wél op nummer 1 wist te komen en dat is Stiekem nog niet gelukt. In de Top 40-historie is er nu nog één hit die vaker op nummer 2 stond. I Don’t Care van Ed Sheeran en Justin Bieber stond in 2019 liefst elf keer op die plek.

1 ( 1) LADADA (MON DERNIER MOT)- Claude

Ladada (Mon Dernier Mot) is ook deze week de populairste hit van ons land en dat is inmiddels voor de zesde week. Claude voert een bijzondere top 3 aan want pas voor de negende keer is het erepodium van de Top 40 helemaal Nederlandstalig. De laatste keer was in 2019 toen Hij Is Van Mij, Als Het Avond Is en IJskoud de drie grootste hits van ons land waren.

Luister hier naar de podcast van het Top 40-weekoverzicht.

Iedere werkdag hoor je, even na zessen, de laatste ontwikkelingen rond de lijst in de Top 40 Update. Een nieuwe Top 40 is er vrijdag vanaf 14.00 uur op Qmusic.

Luister hier ook de Top 40-weekoverzicht podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: