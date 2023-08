Miljardair Bezos geeft 100 miljoen dollar voor herstel Maui na bosbranden

Het dodental als gevolg van de bosbranden op het Hawaïaanse eiland is verder opgelopen tot tachtig, melden de lokale autoriteiten. De brandweer is nog op verschillende plaatsen aan het werk om het vuur onder controle te krijgen. Bewoners van het eiland zijn massaal geëvacueerd.

Bezos, ooit oprichter van Amazon, en Sánchez willen een fonds creëren om ‘Maui te helpen er weer bovenop te komen, nu en in de komende jaren’, meldde Sanchez in een bericht op Instagram. Verder zegt ze daarin kapot te zijn van de recente gebeurtenissen op het eiland.



Bezos bezit een landgoed aan La Perouse Bay, op het zuidelijke puntje van Maui. De waarde van dat landgoed is 78 miljoen dollar. Het is niet bekend of dat ook getroffen is.