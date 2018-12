Miljardairs vliegen Beyoncé in voor bruiloftsfeest schatrijk koppel

De trouwerij van Isha Ambani en Anand Piramal, die woensdag trouwen, is de derde grote bruiloft in India in korte tijd. Bollywood-sterren Deepika Padukone en Ranveer Singh gaven elkaar vorige maand het jawoord in Italië en gaven vervolgens vier feesten in India. Vorig weekeind was het de beurt aan de Amerikaanse zanger-acteur Nick Jonas en de Indiase ster Priyanka Chopra. Isha Ambani was bij beide bruiloften van de partij, ze was zelfs een van de bruidsmeisjes van Priyanka.