Miljoen kijkers voor nieuwe quiz met Chantal Janzen

VIDEOChantal Janzen is in haar nieuwe rol als quizmaster met mooie kijkcijfers van start gegaan. Beat the champions trok gisteravond ruim een miljoen kijkers, recht tegenover publiekslieveling Heel Holland bakt , waar 2,8 miljoen mensen naar keken.

In de RTL 4-show Beat the champions neemt een kandidaat het op tegen vijf ‘slimsten van de klas’, die samen een front vormen. De kandidaat mag bepalen tegen hoeveel mensen hij speelt. Hoe meer tegenstanders er zijn, hoe meer geld er te verdienen is. De klok tikt naar nul, Janzen stel de vragen en bij een goed antwoord gaat de beurt naar een ander. ,,Het voelt als een soort pingpongspel”, zei Janzen er dit weekend over in een interview met deze site. ,,Wie bij nul komt, heeft verloren.”

Janzen zal in haar nopjes zijn met de kijkcijfers, hoewel ze vooraf zei dat ze door de coronacrisis nederig was geworden. ,,Normaal gesproken zou mijn eerste reactie zijn geweest ‘wat staat er tegenover?’ ‘Welk risico loop ik?’ Nu had ik dat helemaal niet. Vind ik het leuk, dan ga ik het doen, al staan er zes blockbusters tegenover. Het zal me een worst wezen.”

Volledig scherm Beat the champions met Diederik Jekel , Cindy Hemink, Abel Gilsing, Nynke de Jong en Devrim Aslan. Presentatrice Chantal Janzen op de voorgrond. © RTL/William Rutten

40 Jaar TV Show

Heel Holland bakt was niet geheel onverwachts de ster van de avond met 2,8 miljoen kijkers op NPO 1. De helft van de kijkers, 1,4 miljoen, bleef zitten voor de eerste special van 40 Jaar TV Show, waarin Ivo Niehe terugblikt maar ook nieuwe mensen interviewt, zoals Charles Spencer, de broer van de overleden Britse prinses Diana.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Na Beat the champions zou eigenlijk de satirische talkshow RTL Exclusief van start gaan, maar dat programma is uitgesteld na kritiek over de kwaliteit van de eindejaarsspecial. RTL zond in plaats daarvan T-Splitsing uit, een show van Tineke Schouten. Daar keken 784.000 mensen naar.

Bekijk onze video’s over show en entertainment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.