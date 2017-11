Miljoen mensen zien 'topwijf' Loiza Lamers over geslachtsoperatie praten

Kevin Spacey wordt uit nieuwe film geknipt

8:30 Regisseur Ridley Scott heeft vannacht bekend gemaakt dat hij Kevin Spacey verwijdert uit zijn nieuwe film All The Money In The World. De van pedofilie beschuldigde acteur speelt in deze productie miljardair JP Getty die met de maffia onderhandelt over de losprijs van zijn kleinzoon. Collega Christopher Plummer wordt ingeschakeld om de rol over te spelen.