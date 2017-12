Miljoenen Nederlanders zwijmelen weer bij All You Need Is Love

Een eenzame kerst lag voor Lennart Kuizenga in het verschiet. Hij woonde samen met zijn Amerikaanse vrouw Cheryl in de Verenigde Staten, maar ze besloten een toekomst te willen opbouwen in Nederland. Zes jaar proberen ze het, maar Cheryl blijkt toch geen afscheid te kunnen nemen van haar thuisland. Overspoeld door heimwee naar haar familie in Wisconson, waar onder meer haar tweelingzus woont, gaat ze terug naar de VS. Hun twee zoons neemt ze, Lennart blijft alleen achter.



Het lijkt een stille kerst te worden voor hem, totdat Robert ten Brink opeens bij hem voor de deur staat. In zijn met kerstlichtjes versierde woonkamer doet Lennart zijn verhaal. Hij vertelt dat hij heimwee heeft naar het leven in de VS. ,,Na zes jaar wilden we terug naar Amerika. Zij gingen, maar ik zit hier nog. Het is lastig om een werk- en verblijfsvergunning te krijgen.” Lennart voelt zich eenzaam zonder zijn gezin. ,,Het is niet leuk als je ’s avonds alleen zit. Helemaal niet in deze tijd”, zegt hij.