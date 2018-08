Miljuschka eet toch liever taart en Jeroen proost op einde vakantie

Korte updates van de sterren op sociale media - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekend Nederland. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Patty Brard is vanavond in een best jeugdige outfit naar een feest op Ibiza gegaan.

Even voorstellen! Dit is de broer van presentatrice Marieke Elsinga die binnenkort met Mattie Valk een Qmusic-ochtendshow gaat doen.

Mebroer. Met zezus. Een foto die is geplaatst door null (@mariekeelsinga) op 26 Aug 2018 om 7:14 PDT

Jeroen van der Boom en zijn echtgenote Dany hebben in Spanje geklonken op de laatste dag van hun vakantie. ,,Nu begint het echte leven weer'', verzekert de zanger.

Last day in Spain! ❤️💪Mijn zomer was fantastisch! Vol met liefde met de knapste @danyvdboom en onze jongens @luukvanderboomofficieel en @daanvanderboom!Weer klaar voor the real life #holiday #spain #lovesofmylife #backhomeagain #summer2018 Een foto die is geplaatst door null (@jvdboom) op 26 Aug 2018 om 7:41 PDT

Bas Smit, de echtgenoot van Nicolette van Dam, verhandelt nog steeds T-shirts met daarop zijn grijnzende portret. Half bekend Nederland heeft ze al en nu hebben ook de meiden van kleuterpoptrio er een gescoord. De opbrengst gaat naar het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

De Nederlandse acteur Tygo Gernandt had gemengde gevoelens toen hij een voor hem gereserveerde parkeerplaats aantrof. Niet echt chique, vindt Gernandt. Of toch wel?

Chique? #haha #duss #watnee Een foto die is geplaatst door null (@tygo_gernandt) op 26 Aug 2018 om 8:19 PDT

De sinds kort weer alleenstaande Froukje de Both en haar dochter Emma genieten in de Italiaanse kustplaats San Felice del Benaco van het fraaie uitzicht.

Genieten van jou..😍🇮🇹☀️ Een foto die is geplaatst door null (@froukjedeboth) op 26 Aug 2018 om 7:47 PDT

Julian, de zoon van Nick Schilder, is vandaag 6 jaar geworden. Hij kreeg een taart met bokshandschoenen omdat hij bewonderaar is van kickbokser Rico Verhoeven. Nick en zijn vrouw Kirsten hebben ook nog twee dochters: Jackie en Nikki.

FEEST!!! 🎂🎉🎉🎉 N #regram @kirsten_schilder #birthday #birthdaycake #6jaar Een foto die is geplaatst door null (@nickensimon) op 26 Aug 2018 om 2:35 PDT

Acteur Buddy Vedder lacht op zijn 24ste verjaardag zijn tanden bloot.

24 🎉 Een foto die is geplaatst door null (@buddyvedder) op 26 Aug 2018 om 0:32 PDT

Zangeres Do (Dominique Verhulst) geniet met volle teugen van haar vakantie aan het Trasimeense Meer in Italië. Ze is daar met haar man Marc en kinderen: zoontje Jip (2014) en dochtertje Loulou (2016).

❤️#bellaitalia🇮🇹 #family #fun #friends #thisisit #myeverything Een foto die is geplaatst door null (@thisisdo) op 26 Aug 2018 om 0:58 PDT

Jandino Asporaat gunt zijn volgers weer eens een blik op zijn riante miljoenenvilla in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Y O U A R E Y O U R O N L Y L I M I T Y O U N G K I N G S Een foto die is geplaatst door null (@jandinoasporaat) op 26 Aug 2018 om 1:41 PDT

Presentatrice-actrice Sonja Silva, haar man Pyke Pos en haar zoontje uit een eerder huwelijk zwerven al een tijdje door de nauwe straatjes van een Italiaans stadje.

With my crew! ♥️ #crew #love #vaycay #holiday #italy Een foto die is geplaatst door null (@sonjasilva) op 26 Aug 2018 om 1:48 PDT

Tv-kok en Dance Dance Dance-deelneemster Miljuschka Witzenhausen vindt dat ze best aardig kan dansen, maar ze is volgens eigen zeggen toch stukken beter is het eten van taart.

Sunday funday oftewel de dag dat ik doe waar ik het beste in ben; taart eten. SAY CHEESECAKE!!🎂🍰🍫🍰 Bedankt voor alle positieve reacties op @rtldancedancedance gisteren! Een foto die is geplaatst door null (@miljuschka) op 26 Aug 2018 om 5:18 PDT

Daphne Deckers heeft vanuit de fitnesszaal in haar hotel in New York een fantastisch uitzicht op de 'big apple'.

Easy like Sunday morning 😅💪Gym with a view! #newyork #freedomtower #downtown #crosstrainer Een foto die is geplaatst door null (@daphne_deckers) op 26 Aug 2018 om 5:46 PDT

Presentator Eddy Zoëy (51) vierde vandaag aan boord van een boot, met familie en vrienden, de verjaardag van zijn 77-jarige moeder (tweede van links). Volgens Eddy genoot het gezelschap van de zon en 'kaande picknickmanden leeg'.

77 is ze vandaag geworden, ons Moedertje. Beetje varen over de Regge, ijsvogeltjes kijken, ‘n paar picknickmanden leegkanen, en dat alles met de zon op onze bolletjes ☀️ Mooie dag! 🍀 Een foto die is geplaatst door null (@eddyzoey) op 26 Aug 2018 om 5:56 PDT

Katja Schuurman zorgt bij regenachtig weer voor wat zon met een foto waarop te zien is hoe ze in een luchtig jurkje een handje veldbloemen plukt.

Blij met Bloemen #katjawashier Een foto die is geplaatst door null (@katjaschuurman) op 26 Aug 2018 om 6:01 PDT

Monique Smit nam haar zoontje Noah (3) mee naar een kinderfestijn van Nickelodeon. Daar werden massa's gekleurde ballonnen verkocht, maar onduidelijk is of het mannetje er een kreeg.

🦄🦄🦄 #nickelodeonfestival Een foto die is geplaatst door null (@moniquesmit_insta) op 26 Aug 2018 om 6:35 PDT

Monique's plaatsgenoot Kees Tol bleef in Volendam om daar een pilsje te pakken met vrienden.