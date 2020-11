Miljuschka en Astrid Holleeder gaan vragen over Familiegeheimen beantwoorden

Prinses Dia­na-actrice Corrin naar ziekenhuis na draaidag in zwembad

9:21 Emma Corrin, de 24-jarige actrice die de rol van prinses Diana speelt in het nieuwe seizoen van de Netflix-serie The Crown, heeft in een interview met Glamour laten weten dat ze naar het ziekenhuis is gebracht na een opname in een zwembad in Spanje. Corrin was onderkoeld geraakt en vanwege haar astmatische problemen nam de crew geen enkel risico wat betreft haar gezondheid.