Miljuschka gaat uit de kleren en Demi is het niet eens met Feyenoord-opvoeding van Ronnie

Bestseller­au­teur Wilbur Smith, bekend van ‘Het goud van Natal’, overleden

De Zuid-Afrikaanse bestsellerauteur Wilbur Smith is zaterdag op 88-jarige leeftijd overleden. Volgens zijn uitgever stierf Smith thuis in zijn woonplaats Kaapstad ,,na een ochtend van lezen en schrijven”. Smith verkocht wereldwijd meer dan 140 miljoen boeken. Zijn werk is in meer dan dertig talen vertaald, waaronder het Nederlands.

14 november