Miljuschka is stout geweest en is dat nou André onder die baard?

Hilaria Baldwin trots op Alec na interview: ‘Ik zorg voor je’

Hilaria Baldwin heeft in een lang bericht op Instagram laten weten dat ze haar man Alec Baldwin blijft steunen en voor hem blijft zorgen na het fatale schietincident. ‘Ik ben er voor je. Ik hou van je en ik zal voor je zorgen’, herhaalt Hilaria de woorden die ze tegen haar echtgenoot zei nadat hij op een filmset in oktober per ongeluk een cameravrouw doodschoot.

4 december