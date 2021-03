Miljuschka kijkt verliefd naar cake en Berget verbluft fans met look

Hoe Bas Smit en John Ewbank al ruim een ton ophaalden voor het goede doel met kotsende BN’ers

23 maart Van Wesley Sneijder tot René le Blanc en van Gaby Blaaser tot Dave Roelvink. Allemaal doen ze mee aan de actie van influencer Bas Smit en songwriter John Ewbank om geld op te halen voor het Prinses Máxima Centrum, Stichting Muziekids, Mentelity foundation van Bibian Mentel en Stichting Ambulancewens. De actie bestaat uit het eten van een stukje vis, maar dat klinkt makkelijker dan het is. Want bij de zogenoemde Surströmming-challenge gaat menig BN’er over zijn nek.