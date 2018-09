Miljuschka neemt met emotioneel verhaal over zieke dochter afscheid van Dance Dance Dance

De BN'ers die meedoen aan Dance Dance Dance mogen allemaal een bedrag doneren aan een goed doel. Hoe verder ze komen, hoe hoger het bedrag wordt. Doordat Miljuschka Witzenhausen samen met haar partner London Loy de halve finale haalde van het dansprogramma mochten ze een bedrag van 25.000 euro schenken aan een goed doel. Het tweetal was vanaf begin af aan al de underdog en daarom was het extra knap dat ze alsnog zo ver in de danswedstrijd wisten te komen. Gisterenavond viel dan het doek. Gevraagd naar hoogtepunt in Dance Dance Dance noemt Miljuschka geen dansmoment. ,,Dat was dat ik Lieke heb ontmoet. Zij heeft net als mijn dochter ook epilepsie. Ze is er iedereen week geweest. Ze is onze grootste fan." Het meisje zit met tranen in haar ogen op de tribune. Miljuschka spreekt troostende woorden. ,,Niet verdrietig zijn dat we eruit zijn. Dat hoeft echt niet, wij vinden dat ook niet erg." Presentatrice Chantal Janzen vult grappend aan. ,,Miljuschka en London zijn hartstikke blij, die hebben hun leven weer terug."

Wereld stort in

Toch was er voor Miljuschka en London een duidelijke reden waarom ze zo ver in de competitie wilde komen. Als presentator Humberto Tan namelijk vraagt waarom ze voor het epilepsiefonds spelen, breekt Miljuschka alsnog: ,,Mijn dochtertje is zes. Drie jaar geleden vlak voor haar vierde verjaardag heeft ze haar eerste epilepsie aanval gekregen. En eigenlijk stort je wereld dan in," vertelt ze.



Miljuschka verduidelijkt: ,,Je ziet iets gebeuren met je kind. Je hebt geen idee wat er aan de hand. Je komt in een medische molen. Ze denken aan tumoren, noem maar op. Uiteindelijk kom je erachter dat het epilepsie is. Nou, dan gaan ze nog uitzoeken wat voor vorm epilepsie. Dat duurt zo lang, voordat je weet welke medicatie je moet gebruiken. Wat goed werkt."



Ze vervolgt met gebroken stem: ,,En wat het meest vervelende ervan is, is dat je kind een bepaalde vrijheid verliest die je kind zou moeten hebben. Alleen fietsen, alleen uitgaan later, dat zit er gewoon niet meer in. Dus ik hoop dat ze met dit geld gedeeltelijk kunnen bouwen aan een computer. Zodat we sneller weten hoe het zit. Wat er aan de hand is."



Strijdbaar: ,,Zodat ook kinderen met epilepsie de club in kunnen, terug naar huis kunnen fietsen en zo een pubertijd kunnen hebben, zoals we allemaal willen."