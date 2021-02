Miljuschka neemt naakt citroenbad en hondje Kaj likt gezicht van Jessie

Podcast Zin om te griezelen? Deze vampier­films moet je zien

4 februari In deze nieuwe aflevering van de filmpodcast MovieInsiders, bijten Gudo en John zich vast in het vampiergenre. Niet alleen zagen ze Dead & Beautiful, die in première gaat op de huidige online-editie van het International Film Festival Rotterdam (IFFR), er vond ook een gesprek plaats met de regisseur van dienst: David Verbeek. En wat blijft er ruim 25 jaar na dato over van Interview with the Vampire, met Tom Cruise en Brad Pitt?