Miljuschka ontzettend in de watten gelegd door grote liefde en Igmar deelt ‘aanklooi-relatie’

de stijl van... Heftiger dan een eenbenige jumpsuit of een bodysuit met doorkijk­jes wordt het niet bij Taylor Swift

Romantische baljurken, stoere broekpakken: de kleding van Taylor Swift is even afwisselend als haar muziek. Dat de zangeres voor velen een bron van mode-inspiratie is, spreekt dan ook wel voor zich. Maar stereotype Hollywood? Nee, dat is ze niet, zo ontdekte modejournalist Josine Droogendijk.