Miljuschka scheurt door Tokio en André waagt zich aan ballet

De jaarwisseling Glennis Grace over haar ‘American Dream’: In tijden niet zo zenuwach­tig

Wat maakte 2018 memorabel? Een serie verhalen waarin we terugblikken en vooruitkijken aan de hand van de grote en kleine gebeurtenissen. Glennis Grace kijkt graag terug op 2018. Een jaar waarin ze weken het shownieuws domineerde met haar zangavonturen in de VS: ze schopte het tot de finale van America's Got Talent. Ook werd ze dit jaar 40. 'Sores verdwijnen naar de achtergrond.'