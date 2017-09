Mindf*ck mist Gouden Roos, Anti Pest Club wint wel

Broer Escobar na dood Nar­cos-me­de­wer­ker: Niet filmen zonder mijn toestemming

17:02 Roberto De Jesus Escobar Gaviria, de 71-jarige broer van drugsbaron Pablo Escobar, heeft zich in harde bewoordingen uitgelaten over de dood van een locatiemanager van de Netflix-serie Narcos. ,,Ik wil niet dat Netflix of welke filmproductie dan ook filmt in Medellin of in een andere Colombiaanse plaats in relatie tot mijn broer."