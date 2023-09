Mini-jurk Beyoncé kostte ‘600 uur werk’, half Hollywood woont speciaal concert bij

met foto'sBeyoncé heeft deze week haar 42ste verjaardag gevierd met een concert waar showbizzliefhebbers mogelijk nog een tijdje van moeten bijkomen. Terwijl de zangeres straalde in een Versace-jurkje waar 600 uur werk in zat, keken sterren als Meghan Markle en Kylie Jenner toe in de zaal. Die laatste werd ook nog zoenend gefilmd met haar bekende nieuwe vlam.

Ze noemen het bij modeblad Vogue een ‘nationale feestdag’ voor Amerika, de verjaardag van Beyoncé begin deze week. Niet dat Queen B zelf een vrije dag had, zij stond gewoon op het podium in Inglewood (Californië) vanwege haar Renaissance Tour. Die stond al bekend om de dagelijks wisselende, meest bijzondere podiumoutfits. Maar op haar verjaardag moest er een tandje bij.

Beyoncé riep de hulp in van modeontwerper Donatella Versace, die speciaal voor de zangeres en haar dansers outfits ontwierp. Voor de artiest zelf werd het een blauwgele mini-jurk, waar drie mensen volgens het merk 600 uur aan hebben gewerkt, schrijft het blad.



De outfit, deels gemaakt van metaal, was voorzien van de bekende zogenoemde Barocco-print van het Italiaanse modehuis. Beyoncé droeg het jurkje over een bodysuit van mesh met dezelfde print en maakte de look af met knielaarzen en een grote hoed, zo is te zien op beelden die Versace daags na het concert deelt op Instagram:



Half Hollywood én Meghan in de zaal

De zangeres is het wel gewend dat er beroemdheden in de zaal zitten, maar de gastenlijst was nog nooit zo stevig als nu. Denk aan Adele, Katy Perry, Lizzo, Hailey Bieber, meerdere Kardashians, Zendaya, Tom Holland, Chris Rock en Jennifer Hudson. Er was zelfs royalty: Meghan Markle, de vrouw van de Britse prins Harry, beleefde een zeldzaam openbaar optreden.



Meghan werd gefotografeerd in een deels zilverkleurige outfit, precies volgens de dresscode waar Beyoncé om had gevraagd. Markle werd geflankeerd door zangeres Kelly Rowland en actrice Kerry Washington, een paar dagen eerder ging Harry mee naar een andere show van Beyoncé.



Kylie zoent nieuwe vriend

Het meest opvallende incident van de avond had met Beyoncé noch Meghan te maken: realityster en topondernemer Kylie Jenner (26) bevestigde eindelijk het gerucht dat al lang rondging.

Ze heeft een relatie met acteur Timothée Chalamet (27), onder meer bekend van de films Dune en Call me by your name en vorig jaar de eerste man op de cover van de Britse Vogue. Voor het oog van de filmende massa, en zich daarvan ongetwijfeld zeer bewust, zoenden en knuffelden de twee erop los.

Beyoncé werd vanwege haar verjaardag ook nog toegezongen door Diana Ross:

