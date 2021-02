Ministerie grijpt in bij Chateau Meiland: Claire (3) moet eruit, want kinderarbeid

Claire, de 3-jarige dochter van Maxime Meiland, zal komend seizoen niet vaak meer in beeld komen bij Chateau Meiland . De familie is op de vingers getikt door de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Dat vertelt haar oma Erica in een interview met Veronica Magazine. ,,Onze kleine Claire gaat er dit seizoen min of meer uit”, onthult ze. Het ministerie heeft paal en perk gesteld aan Claires tv-optredens. ,,Van de Inspectie SWZ mag zij maar vijf keer per jaar op tv komen. Erg jammer, ook voor de kijkers.”

Het is allemaal superonhandig, vindt ze. ,,Claire hobbelde altijd gewoon mee, maar de inspectie doet net alsof ze hard aan het werk is. Als wij nu aan het draaien zijn en Claire zit ergens waar wij moeten zijn, dan moet zij uit beeld: kom maar meid, ga hier maar even achter de iPad - wat ze helemaal niet wil.”

Quote Als wij nu aan het draaien zijn en Claire zit ergens waar wij moeten zijn, dan moet zij uit beeld Erica Meiland

De producent is met een advocaat bezig om te kijken of ze er iets tegen kunnen doen, want het is volgens de Meilandjes ‘niet werkbaar’. ,,De eerste drie afleveringen is ze waarschijnlijk nog wel te zien, maar ja, daarna kwamen er twee dames van de inspectie...”

De realityshow, die in 2019 de Gouden Televier-Ring won, is vanaf 1 maart terug op SBS 6.

In de nieuwe reeks is onder meer te zien hoe de familie zich vestigt in Hengelo, waar ze nu alweer vertrekken. Eerder leidde Martien deze site nog rond in het nieuwe huis: