Ministerie OCW start onderzoek naar diversiteit in film en tv

Recensie Vier sterren voor de documentai­re Fire of Love: Liefdes­dans op de vulkaan

Deze betoverende documentaire is mogelijk de ontroerendste film over wetenschappers ooit gemaakt. Centraal staan twee Franse vulkanologen die even verliefd zijn op elkaar als op vuurspuwende kraters. En hoe dichter bij de lava, hoe spetterender én gevaarlijker deze vlammende driehoeksverhouding.

14 juli