Misdaadjournalist Mick van Wely na ongewenst gedrag weer aan het werk

Ik hoopte dat het bij Jinek eindelijk over The Voice ging, toen kwam het frikandelbroodje

De maatregel volgde op diverse meldingen door vrouwen bij een van de vertrouwenspersonen, zo meldde Mediahuis, eigenaar van De Telegraaf, in een verklaring toen het nieuws naar buiten kwam. Ten minste zeven vrouwen zouden hun beklag hebben gedaan nadat Van Wely zich op tv laatdunkend had uitgelaten aan tafel bij talkshow Beau over seksueel grensoverschrijdend gedrag van mannen bij The Voice of Holland. Terwijl hij zich dus zelf ook schuldig maakte aan seksueel ongewenst gedrag. Nadat het interne Meldpunt Integriteit met alle betrokkenen had gesproken, werd Van Wely voor twee maanden geschorst.