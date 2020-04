Misdaadzender maakt vervolg op hitserie Tiger King: ‘Voerde Carole Baskin haar man echt aan tijgers?’

Volgens Investigation Discovery bevat de beoogde reeks ‘exclusieve beelden’ en meer ‘waarmee hopelijk een aantal vragen over de verdwijning van Lewis zullen worden beantwoord’. De zender: ‘Je houdt van Baskin of je haat haar. Hoe dan ook staat ze in de piste van het grote kattencircus’. En: ‘Is ze een onbaatzuchtige kruisvaarder en beschermer van dieren, die onvoorstelbare kracht vond ondanks de mysterieuze verdwijning van haar man? Of is de dood van haar man daadwerkelijk, uit pure macht en woede naar vijanden, georkestreerd?’.

Misstanden

Don Lewis (59) werd op 19 augustus 2002 officieel dood verklaard. Hij verdween op 18 augustus 1997 nadat hij zijn woning in Tampa (Florida) had verlaten. Er zijn nooit bewijzen gevonden voor zijn dood. Er is geen stoffelijk overschot en ook andere aanknopingspunten ontbreken. Hij liet zijn echtgenote Carole minstens vijf miljoen dollar na. Reden genoeg voor Joe Exotic - die vorig jaar werd veroordeeld voor extreme misstanden in zijn dierentuin en het inschakelen van een huurmoordenaar om Baskin te laten vermoorden - om in Tiger King rivaal Baskin van het allerergste te beschuldigen. Zo zou ze haar in stukken gesneden man in een roofdierenverblijf hebben gegooid. Andere mogelijkheid, aldus Exotic, is dat ze hem door een gehaktmolen draaide. De vier kinderen die Lewis kreeg voordat hij met Baskin trouwde, haten haar tot op het bot. Ze vinden nog altijd dat de politie de verdwijning onvoldoende heeft onderzocht. Zo zou geen dna-materiaal zijn afgenomen van de gehaktmolen die later verdween. Baskin zelf vindt de ophef rond haar persoon echt niet kunnen. ,,Ik heb vele jaren gerouwd om mijn man en dan is het loodzwaar om met deze voor een weduwe trieste onzin te worden geconfronteerd”, vertelde ze kokend van woede in Tiger King . Ze zou, zo wordt gesuggereerd, Lewis hebben laten ombrengen omdat hij de Big Cat Rescue van Florida wilde verhuizen naar Costa Rica waar hij een maîtresse zou hebben gehad. Niet waar, benadrukt Baskin.

Extra aflevering

De Netflix-documentairehit Tiger King krijgt overigens ook een extra aflevering, die komende week online wordt gezet. Dat zegt althans wildparkeigenaar Jeff Lowe, een van de hoofdpersonen in de reeks, in een video die rondgaat op Twitter. Het is onduidelijk of de nieuwe aflevering echt een vervolg is, of meer een reünie van de hoofdrolspelers.



Wanneer de nieuwe reeks van Investigation Discovery (ID) klaar is, is nog onduidelijk. Evenmin is helder of de serie in Nederland te zien zal zijn. Waarschijnlijk wel omdat ID een digitaal kanaal is van Discovery Benelux dat voornamelijk misdaad-realityprogramma’s uitzendt en deze ook volledig Nederlands ondertitelt.