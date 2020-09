Miss Montreal annuleert clubtour van oktober en november

‘Door de hele coronaregelgeving is het voor ons niet mogelijk om deze door te laten gaan’, schrijft ze over de clubtour. ‘Het is een zeer lastige beslissing geweest voor ons, maar we zien voor nu geen andere oplossing. Hopelijk krijgen we allemaal snel weer meer duidelijkheid en perspectief voor de toekomst.’



Miss Montreal wil haar fans vooral niet langer in onzekerheid laten zitten over de optredens. Omdat ze zelf dus ook geen zekerheid heeft dat ze voor grote groepen kan spelen, heeft ze besloten tot afstel. ‘We vinden het echt jammer, maar hopen op jullie begrip”, besluit ze. “Het zijn gekke tijden, voor ons allemaal.’