Miss Montreal is Sporty Spice en Arie heeft 'schrikbarend veel' spullen

Arie Boomsma is sinds de geboorte van zijn kinderen Bobby en Mozes de trotse bezitter van een 'schrikbarende hoeveelheid' extra spullen om het leven van hem en zijn vrouw Romy wat makkelijker te maken. Zo heeft 'ie naar eigen zeggen wel 34.000 schortjes die elke dag weer in de was kunnen.

Tygo Gernandt gaat voor een fotoshoot in Kiss-stijl, met schmink, een visnetshirt, een gerafelde panty en om het geheel af te maken een stukje blote bil.

Fred van Leer had niet verwacht dat hij het kon, maar de sterrenstylist en presentator van Say yes to the dress is maar liefst acht kilo kwijt.

Douwe Bob geeft zijn inner-Jane Fonda (van de fitnessvideo's uit de jaren tachtig) alle ruimte in een voorpoefje van zijn nieuwe muziekvideo.

Sanne Hans, ofwel Miss Montreal, heeft flink gesport en dat voelt ze.

Connie Witteman (69) baalt als een stekker. Ze brak recent een voet na een glijpartij in de douche, maar het herstel wil maar niet vlotten. 'Vanessa' - zoals ze vroeger als zangeres heette - had gerekend op loopgips maar dat is voorlopig nog niet aan de orde. Om die reden heeft ze tot haar grote spijt een al geboekte trip naar New York moeten uitstellen.

Jeroen Pauw brengt in herinnering dat hij 29 jaar geleden zijn debuut maakte als presentator.

André Hazes heeft met een gezonde dosis zelfspot een nieuw item toegevoegd aan zijn merchandisingcollectie: een boxershort voor heren met op de elastische tailleband de woorden 'kleine jongen'.

Zelf houdt Winston Gerschtanowitz stil dat hij vandaag 42 jaar is geworden, maar er zijn altijd vrienden zoals Jeroen van der Boom die het prominent op sociale media melden.

Actrice Babette van Veen, momenteel te zien in GTST, vond onderstaande foto toen ze haar laptop aan het opschonen was. Te zien van links naar rechts: Guusje Nederhorst (1969-2004), Katja Schuurman en natuurlijk Babette zelf. De drie scoorden ooit een megahit met het nummer Ademnood.

Frans en Mariska Bauer gingen in een plensbui op pad en concludeerden vervolgens dat ze zelf voor de nodige zonneschijn zorgen.

Oud-hockeyster en tegenwoordig pokerbabe Fatima Moreira de Melo heeft last van keuzestress: haar los, toch maar in een knotje of gewoon de tondeuse er overheen.

Even voorstellen! Marcel Rocha blijkt al zo'n 25 jaar de beste vriend van komediant Jandino Asporaat. ,,We lachen allebei keihard om onze eigen stomme grappen'', verklaart Jandino hun band.

Zangeres Marga Bult kreeg het aan de stok met de computer in haar auto. De techniek opperde dat Bult een pauze moest nemen, maar de Rechtop in de wind-vocaliste had daar even geen trek in. ,,Dat maak ik zelf wel uit.''

Radiomaker en kunstenaar Ruud de Wild weet één ding zeker: voorlopig leent hij geen oplaadkabels voor smartphones meer uit. ,,Jat dan ook de stekker en niet alleen het draadje.''

Voormalig GTST-soapie Robin Martens gunt ons een blik op het designaquarium dat op haar aanrecht staat.