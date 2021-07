Miss Montreal over postcoronaconcert: 'Dag erna enorme spierpijn in mijn nek en ontzettend moe’

Spoiler alert Tony Junior deelt eerste kus uit: ‘Ik heb een kriebeltje bij haar’

1 juli Tony Junior voelt ‘een kriebeltje’ voor de vrijgezelle Maxime. Dat onthulde hij vandaag in de derde aflevering van The Bachelor. De dj bekroonde die gevoelens met een kus tijdens hun eerste date. ,,Op een gegeven moment zit je op een level en dan wil ik iemands lippen even proeven”, zei Tony met een ondeugend lachje.