Mitch Margo, zanger van megahit The Lion Sleeps Tonight, overleden

Margo was pas dertien jaar toen hij met zijn oudere broer en twee anderen het bandje The Tokens oprichtte. Het beroemdst werden ze met The Lion Sleeps Tonight. Dat was hun versie die was samengesteld uit twee andere liedjes: dat van de Zuid-Afrikaanse zanger Solomon Linda (Mbube, dat leeuw betekent) en van The Weavers (Wimoweh). Het nummer werd ook bekend als A-weema-weh, a-weema-weh.



The Lion Sleeps Tonight stond in 1961 wekenlang bovenaan de Amerikaanse hitlijsten. Het was ook in Nederland een grote hit.