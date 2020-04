Mocro Maffia-acteur Bilal Wahib: ‘Ik heb nooit gedacht geef mij maar een crimineel klusje’

Acteur Bilal Wahib, bekend van onder meer de serie Mocro Maffia waarvan het tweede seizoen deze week online ging, zit thuis. Net als iedereen. Hij had zoveel plannen en ‘men’ had zoveel plannen met hem, want een maand geleden werd hij op het filmfestival van Berlijn uitgeroepen tot shooting star: een van de tien meest veelbelovende acteurs en actrices van 2020. We bellen hem om te vragen hoe het gaat in zijn sociale isolement. ,,Ik heb net even buiten voor de deur gezeten met een wijntje. Nu zit ik weer binnen, met de kat en de PlayStation. Al mijn werk is verplaatst en verschoven. Het is echt kut want ik ben slecht in niksdoen, maar er gaan mensen dood en dat is veel kutter, dus ik moet mijn bek houden.’’