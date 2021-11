Mode-icoon Virgil Abloh (41) overleden aan de gevolgen van kanker

Babette van Veen en Joep Sertons verdwijnen abrupt uit GTST

Babette van Veen verdwijnt uit GTST. De actrice, die vanaf het begin van de serie af en aan te zien was als Linda Dekker, is naar eigen zeggen ‘ontslagen’. Dat vertelde ze gisterenavond in RTL Boulevard: ,,Het was echt even slikken.”

