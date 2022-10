‘Modeblunder’ op Televizier-Gala: Britt en Britt dragen dezelfde jurk

Volgens Britt Scholte (25), bekend uit Brugklas en Goede Tijden Slechte Tijden , voelde ze zich naar eigen zeggen ‘heel mooi’ in de redelijk strakke creatie. Toen ze ontdekte dat Britt Dekker (30) ook haar moment in de jurk pakte, ontstond er een lachbui. ‘Het is best funny. Hoe dan?!’, aldus Britt Scholte op Instagram, gevolgd bij de opmerking dat ze niets anders kon doen dan haar collega bewonderen. ‘Om hoe enorm prachtig zij eruitziet. En je gewoon nog steeds mooi voelen!’

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de reactie van Angela de Jong op de veelbesproken scène in Five Live, het panel is het oneens over het ouderschapsverlof van Wietze de Jager en Rampvlucht wordt besproken. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.