Model Loiza Lamers getroffen door herseninfarct

updateARNHEM/ DRIEL - Model Loiza Lamers (22) uit Driel is gisteren getroffen door een herseninfarct. RTL Boulevard meldt dat ze momenteel in het ziekenhuis in Arnhem ligt, waar ze wordt onderzocht.

Het management van Lamers laat weten dat ze gisteren plotseling bewusteloos raakte. Eenmaal in het ziekenhuis bleek er een bloedprop in haar hersenen te zitten. Loiza is erg bang, maar houdt zich ontzettend sterk. Haar familie is bij haar.

Lamers, die geboren werd als Lucas, won in 2015 Holland's Next Top Model. Het modellencontract dat daarbij hoort accepteerde ze niet, omdat ze op eigen kracht carrière wil maken in het wereldje. Dat lukt haar uitstekend. Sinds haar overwinning stond ze al in ettelijke bladen en paradeerde over catwalks van grote haute couturemerken.

Twee dagen geleden had Loiza nog nergens last van. Op Instagram zette ze een foto waarop ze stralend te zien is. Daarbij de korte tekst 'just like that'.