Moderne versie van Heartbreak High krijgt tweede seizoen: ‘Tieners herkennen zich massaal in de serie’

Na het wereldwijde succes van de nieuwe Heartbreak High komt er een vervolg. De Netflixserie, die geïnspireerd is op de Australische hitserie uit de jaren negentig, stond afgelopen maand in 43 landen in de top tien. Het idee voor de reboot kwam van de Nederlandse producent Jeroen Koopman: ,,Het mooiste van dit alles is dat duizenden tieners zich herkennen in de serie.”

Het succes voelt soms abstract, zegt Jeroen Koopman van het Amsterdamse productiehuis NewBe. ,,De statistieken schieten omhoog, maar je hebt niet meteen door hoe groot de impact is.” De nieuwe tienerserie kwam medio september op Netflix en brak wereldwijd records. In 43 landen, waaronder Australië, Amerika en Nederland, stond het in de top 10 en werd in de eerste drie weken bijna 43 miljoen uur bekeken.

De serie speelt zich, net als het origineel uit de jaren negentig, af op de fictieve middelbare school Hartley High in Sydney. In de 2.0 versie draait het om hoofdrolspeelster Amerie (Ayesha A. Madon) die samen met haar beste vriendin de seksuele escapades van alle klasgenoten onthult. Met een nieuwe school, nieuwe acteurs en een nieuwe hunk (Drazic is vervangen voor Dusty) is de reboot niet per se bedoeld voor oude fans, maar moet ‘generatie z’, oftewel de jeugd van nu, aanspreken, benadrukt producent Koopman.

Herkenning

In de jaren negentig was hij zelf ook groot fan van de Australische dramaserie, vertelde hij eerder op deze site. Drie jaar geleden wist hij met zijn team de rechten van de hitserie te bemachtigen en ging in samenwerking met Fremantle Australia met Netflix in zee voor de nieuwe versie. Koopman is trots op het succes. ,,Het mooiste van dit alles is dat duizenden tieners zich massaal zeggen te herkennen in de serie. Ze zien voor het eerst onderwerpen en personages op een manier gebracht die strookt met hun leefwereld.” Hij doelt onder andere op een non binair-personage en een autistische actrice die een autistisch personage vertolkt. Het tweede seizoen wordt volgend jaar opnieuw opgenomen in Australië.

In het eerste seizoen keerde het jaren negentig-personage Peter Rivers terug in een bijrol. Hij was destijds de grootste pestkop van Hartley High. Rivers begeleidde achter de schermen ook de nieuwe cast om het ‘nostalgische Heartbreak High-gevoel’ zo goed mogelijk terug te brengen op het doek. Rivers, in het echte leven de Australische acteur Scott Major, is overigens onherkenbaar veranderd. Zijn blonde manen zijn verplaatst naar zijn kin waar een lange, grijze baard prijkt. De acteur was zo enthousiast over de nieuwe serie, dat hij vorig jaar zelf contact legde met de makers en zijn supervisie aanbood.

Volledig scherm De oude cast van Heartbreak High © PR