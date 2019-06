Modetijdschrift na schokkende Netflix-serie: Linda Fairstein verdiende titel Vrouw van het Jaar niet

De storm van kritiek op de Amerikaanse officier van justitie Linda Fairstein is nog altijd niet gaan liggen. Het wereldberoemde modetijdschrift Glamour is zo geschrokken van de nieuwe Netflix-serie When They See Us dat is besloten om haar in 1993 verworven titel ‘Vrouw van het Jaar’ per direct in te trekken.

Linda Fairstein gold lange tijd als een van de meest gewaardeerde openbare aanklagers van de Verenigde Staten, maar tegenwoordig is er weinig van haar sterrenstatus over. In When They See Us, een vierdelige serie op Netflix, laten de filmmakers tot in detail zien hoe zij eind jaren tachtig vijf zwarte tienerjongens ten onrechte beschuldigt van een brute verkrachting van een witte vrouw.

Mede door het doorzettingsvermogen van Fairstein belandden de jongens tot twaalf jaar achter de tralies. Vele jaren later worden ze alsnog vrijgesproken, maar volgens kijkers van over de hele wereld heeft de voormalig officier van justitie onherstelbare schade aangericht. Er zijn al diverse petities tegen haar gestart en er wordt opgeroepen tot een boycot van al haar boeken, waarmee ze miljoenen dollars verdiende.

Tekst gaat verder onder deze tweet

‘We hadden het verkeerd’

Nu laat ook modetijdschrift Glamour van zich horen. Het blad, een van de grootste van de wereld, kroonde Fairstein in de jaren negentig tot vrouw van het jaar, maar zou dat met de kennis van nu nooit gedaan hebben. ,,Ze ontving de prijs in 1993, voordat deze onrechtvaardigheden aan het licht werden gebracht”, legt hoofdredacteur Samantha Barry in een blog uit. ,,Hoewel de veroordelingen later werden vernietigd werden, is de veroorzaakte schade onmetelijk.”

De Vrouw van het Jaar-verkiezingen staan volgens de hoofdredacteur symbool voor de Amerikaanse cultuur, de waarden van haar merk en voor haar eigen achterban. ,,We blijven ons inzetten om attent en doelgericht te zijn over wie we willen vieren, en in dit geval heeft de lens van de geschiedenis ons laten zien dat we het verkeerd hebben”, zo geeft de hoofdredacteur eerlijk toe.

,,Het is belangrijk om instellingen verantwoordelijk te houden, en we waarderen de toewijding aan dit probleem dat zovelen van jullie hebben aangetoond. Glamour is, en zal altijd zijn, een platform zijn dat uitgesproken vrouwen waardeert. Dus voor degenen onder jullie die deze kwestie aan de orde hebben gesteld, bedankt. We willen dat je weet dat we je horen, en we verzekeren je dat we het verleden niet kunnen uitwissen, maar dat we ervan zullen blijven leren.”

Ontslag