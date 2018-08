Modewereld verkneukelt zich om fashion statement Jennifer Lopez

J-Lo viel voor de laarzen van het Italiaanse label Versace en wandelde op de hoge hakken naar de MTV Studio's in New York alsof er niets aan de hand was. Het lukte een toegestroomd fotografenlegertje de 'denim afzaklaars' van alle kanten vast te leggen. Lopez combineerde de laarzen met een spierwitte blouse tot boven de knie, een zwarte handtas van Hermès en grote zonnebril.

Amerikaanse modesites raken vandaag niet uitgepraat over laarzen uit de Resort 2019-collectie. ,,These boots were made for talkin'!'' meldt People. Volgens Vogue heb je met de boots geen broek meer nodig. Fans die een iets te vroege conclusie trokken, dachten dat de 49-jarige Let's Get Loud-zangeres vergeten was haar broek op te hijsen. ,,Nu snap ik waar 'J-low' voor staat'', grapt een twitteraar.